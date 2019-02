The Greatest Showman 2: Hugh Jackman al lavoro sul sequel?

Dopo il successo del primo capitolo, pare proprio che Hugh Jackman si sia messo al lavoro sul sequel di The Greatest Showman, almeno a detta del regista Michael Gracey.

Intervistato dal The Sun durante i Brit Awards, Gracey ha parlato del nuovo film mentre Hugh Jackman si apprestava a regalare al pubblico una performance live nei panni di P.T. Barnum:

"Quando un film è un grande successo come in questo caso, il bisogno di un sequel è una cosa quasi naturale. Abbiamo iniziato a parlarne e ora ci stiamo lavorando."

The Greatest Showman ha portato nei botteghini di tutto il mondo circa 435 milioni di dollari, quindi l'idea di vedere un secondo capitolo non è così campata in aria. Ancora non si sa nulla sull'eventuale ritorno di Zac Efron e Zendaya, rispettivamente Philip Carlyle e Anne Wheeler. Hugh Jackman, a inizio 2019, aveva dichiarato di essere molto interessato a tornare nei panni dello showman, in un'intervista alla BBC Radio 5:

"Se dovesse venire fuori un'opportunità meritevole, un qualcosa che mi faccia sentire che sia la cosa giusta da fare, allora sì, tirerei subito fuori il cilindro nuovamente. C'è una situazione da calcolare, la compagnia che ha girato il film è stata venduta alla Disney, quindi stanno cambiando un po' di cose. Non sono sicuro del futuro, ma ci è voluto un po' a mettere in piedi il primo film, non va sottovalutato l'impegno nel tirare su un musical."

The Greatest Showman è stato nominato a tre Golden Globe, vincendone solo uno proprio per This Is Me come migliore canzone originale. Per Hugh Jackman si tratta del secondo grande musical dopo il kolossal diretto da Tom Hooper nel 2012, Les Misérables: l'attore porterà questi e altri musical in giro per il mondo con il suo tour di concerti, in partenza il prossimo 7 maggio nel Regno Unito.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!