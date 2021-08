The Great 2: un teaser svela la data di uscita

The Great 2, la seconda stagione della serie sulla giovinezza di Caterina la Grande, ha ora un teaser e una data di uscita.

The Great 2, la serie con protagonisti Elle Fanning e Nicholas Hoult, ha ora un teaser e una data di uscita: venerdì 19 novembre gli episodi inediti debutteranno infatti negli Stati Uniti sugli schermi di Hulu.

Nel filmato si vede Caterina incinta e pronta a lottare per ottenere il potere, scontrandosi con il marito Pietro, situazione che causa non poca tensione nella coppia. Nel video appare brevemente anche la madre della giovane, interpretata da Gillian Anderson.

Dallo sceneggiatore candidato all'Oscar Tony McNamara, The Great, disponibile in Italia su STARZPLAY, è una commedia satirica su Caterina la Grande nella sua ascesa da outsider a imperatrice, rimasta poi al potere più a lungo di tutte le altre donne nella storia della Russia.

Accanto a Elle Fanning e Nicholas Hoult, nella serie recitano Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.

The Great è creato e scritto da McNamara, che ne è anche produttore esecutivo, altri produttori esecutivi sono Marian Macgowan, Josh Kesselman e Ron West della Thruline, Brittany Kahan Ward della Echo Lake, Doug Mankoff e Andrew Spaulding, Elle Fanning, Mark Winemaker e Matt Shakman. Il progetto è prodotto dal Civic Center Media in associazione con MRC Television.