The Great 2: Gillian Anderson nelle foto dei nuovi episodi

Nel cast di The Great 2 ci sarà anche l'attrice Gillian Anderson, ritratta in due foto inedite con il ruolo di Joanna, la madre di Caterina.

The Great 2 arriverà sugli schermi americani di Hulu il 19 novembre e le nuove foto ritraggono Gillian Anderson nel ruolo della madre della giovane protagonista.

La star di Sex Education sarà infatti Joanna e sarà presente in due delle puntate inedite della serie ispirata alla storia di Caterina la Grande.

The Great: Gillian Anderson in una foto della seconda stagione

Dallo sceneggiatore candidato all'Oscar Tony McNamara, The Great, disponibile in Italia su STARZPLAY, è una commedia satirica su Caterina la Grande nella sua ascesa da outsider a imperatrice, rimasta poi al potere più a lungo di tutte le altre donne nella storia della Russia.

Accanto a Elle Fanning e Nicholas Hoult, nella serie recitano Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.

Tra i nuovi arrivi nel cast del progetto ci sarà Gillian Anderson che apparirà in due episodi del secondo capitolo della storia in cui Caterina riesce finalmente a prendere il potere, ma si rende conto che togliere il trono al marito era meno difficile rispetto a "liberare" una nazione che non vuole essere libera. La giovane protagonista dovrà quindi scontrarsi con la corte, il suo team, e persino sua madre pur di portare l'illuminismo in Russia.

The Great è creato e scritto da McNamara, che ne è anche produttore esecutivo, altri produttori esecutivi sono Marian Macgowan, Josh Kesselman e Ron West della Thruline, Brittany Kahan Ward della Echo Lake, Doug Mankoff e Andrew Spaulding, Elle Fanning, Mark Winemaker e Matt Shakman. Il progetto è prodotto dal Civic Center Media in associazione con MRC Television.