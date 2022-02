The Gray Man, The Adam Project e Knives Out 2: nuove immagini nello spot di Netflix

Un nuovo spot diffuso da Netflix regala nuove immagini dei film in arrivo in streaming nel 2022, tra cui The Gray Man, The Adam Project e Knives Out 2.

Netflix ha condiviso un nuovo spot dedicato ai film in arrivo nel 2022 che regala nuove immagini di titoli molto attesi come The Gray Man, Knives Out 2 e The Adam Project.

Nel filmato svelato durante il Super Bowl al centro dell'attenzione c'è il nuovo lungometraggio con star Ryan Reynolds, in arrivo l'11 marzo sulla piattaforma di streaming, dopo aver proposto alcune brevi scene degli altri titoli che verranno distribuiti settimanalmente prima della fine dell'anno come Enola Holmes 2.

In The Adam Project, Ryan Reynolds interpreta un uomo che viaggia indietro nel tempo per ottenere aiuto dal se stesso di 13 anni (Walker Scobell). Insieme, devono trovare il loro defunto padre, che ora ha la stessa età di Reynolds, e sistemare le cose per salvare il futuro.

L'atteso lungometraggio potrà contare inoltre sulla presenza nel cast delle star del Marvel Cinematic Universe Mark Ruffalo e Zoe Saldana insieme a Jennifer Garner e Catherine Keener.

Il film è stato diretto da Shawn Levy da una sceneggiatura scritta da Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin.

Reynolds e Levy produrranno il film d'azione e avventura attraverso le loro rispettive compagnie di produzione, Maximum Effort e 21 Laps Entertainment.