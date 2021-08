The Gray Man: terminate le riprese del film dei fratelli Russo con Chris Evans e Ryan Gosling

I fratelli Russo hanno terminato le riprese di The Gray Man, film dal cast stellare in cui recitano Ryan Gosling e Chris Evans

Dallo scorso marzo i Fratelli Russo sono stati impegnati con le riprese di The Gray Man, il loro nuovo film interpretato da Ryan Gosling e Chris Evans. Attraverso un post pubblicato sul loro profilo Instagram ufficiale, i due registi hanno comunicato la fine ufficiale delle riprese del film in cui recitano anche Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton e Alfre Woodard.

Come riportato da Comic Book, Anthony Russo e Joe Russo hanno aggiornato i fan sulle riprese di The Gray Man attraverso il loro profilo Instagram ufficiale e hanno ufficializzato la fine della lavorazione del film. I due hanno postato un'ironica fotografia di Joe Russo che esulta sul set del progetto e hanno scritto: "Quando ti comunicano che le riprese di The Gray Man sono terminate...".

Secondo quanto riportato da Deadline, la sceneggiatura di The Gray Man scritta dai Fratelli Russo è stata revisionata da Christopher Markus e Stephen McFeely, già story editor di Avengers: Endgame. Secondo alcune voci di corridoio, il film dei Russo sarà quello col budget più alto mai prodotto e distribuito da Netflix. Relativamente al progetto, Joe Russo ha dichiarato: "La nostra intenzione è quella di essere competitivi con qualsiasi film che esca in sala. Ryan Gosling e Chris Evans, poi, sono un valore aggiunto di primissimo livello. Vorremmo dare vita a un franchise e costruire un intero universo con Ryan al suo centro. Abbiamo lavorato molto bene al primo film e la speranza è che possa essere apprezzato al punto tale da poter realizzare subito il secondo capitolo".

Joe Russo ha continuato: "Ci saranno assassini, agenti della CIA e personaggi che si inseguono a vicenda. Abbiamo stabilito un eccellente rapporto di lavoro con Netflix. Crediamo che questa piattaforma sia quella perfetta per distribuire un progetto del genere". In occasione di un panel durante la Comic Con Experience, Anthony Russo ha raccontato: "Gray Man è un film di spionaggio. Abbiamo provato a rileggere il genere e aggiornarlo alla contemporaneità. Sarà molto divertente vedere Chris in un ruolo opposto rispetto a Captain America".

Al momento, The Gray Man non ha ancora una data di uscita ufficiale.