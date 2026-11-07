The Good Neighbor, stasera su Rai 4 il thriller psicologico con Jonathan Rhys Meyers

Jonathan Rhys Meyers è protagonista di una storia di amicizia, segreti e sensi di colpa. Dopo aver investito una donna, due vicini scelgono di fuggire, dando inizio a una vicenda sempre più inquietante.

Un incidente mortale, una fuga senza prestare soccorso e un'amicizia destinata a trasformarsi in un rapporto inquietante. Sono gli elementi al centro di The Good Neighbor, il thriller psicologico del 2022 diretto da Stephan Rick, con Jonathan Rhys Meyers e Luke Kleintank. Il film va in onda sabato 7 novembre alle 21:20 su Rai 4.

The Good Neighbor: la trama del film

Al centro della vicenda c'è David, un giornalista che si trasferisce in un tranquillo quartiere residenziale, dove conosce Robert, un vicino di casa solitario e particolarmente riservato. Tra i due nasce un rapporto di amicizia, destinato però a trasformarsi presto in qualcosa di molto più inquietante.

Una sera, mentre sono in auto insieme, David e Robert investono accidentalmente una donna in bicicletta. Di fronte alla gravità dell'accaduto, Robert convince David a fuggire senza prestare soccorso, dando inizio a una catena di eventi dalle conseguenze imprevedibili.

Luke Kleintank (nel ruolo di David) e l'attrice Eloise Smyth (nel ruolo di Vanessa)

La situazione precipita quando David riceve dal giornale locale per cui lavora l'incarico di seguire proprio il caso della donna deceduta. Durante le sue indagini incontra Vanessa, la sorella della vittima, con la quale nasce immediatamente una forte attrazione. David si ritrova così coinvolto in una situazione sempre più complicata, sospeso tra il segreto che condivide con Robert e il legame che sta costruendo con Vanessa.

The Good Neighbor: il cast del film

Il cast di The Good Neighbor vede protagonisti Jonathan Rhys Meyers, nel ruolo di Robert, e Luke Kleintank, che interpreta il giornalista David. Rhys Meyers, conosciuto dal grande pubblico per le serie The Tudors e Vikings, veste i panni di un uomo enigmatico e inquietante, mentre Kleintank, già apprezzato in The Man in the High Castle e FBI: International, dà volto a un protagonista sempre più tormentato dal senso di colpa.

Luke Kleintank e Jonathan Rhys Meyers

Nel cast troviamo anche Eloise Smyth nel ruolo di Vanessa, la sorella della vittima, e Bruce Davison nei panni di Grant. Completano la squadra degli interpreti Ieva Florence, Inga Alsina, Regina Razuma e Kaspars Znotins.

Fiducia, ossessione e senso di colpa: i temi del thriller

The Good Neighbor costruisce la propria suspense giocando sui temi della fiducia, del senso di colpa e dell'ossessione. Il film punta soprattutto sull'atmosfera e sulla psicologia dei protagonisti, mostrando come dietro l'apparente tranquillità della vita quotidiana possano nascondersi segreti pericolosi e comportamenti inaspettati.

Con una narrazione essenziale e una tensione che cresce progressivamente, il thriller di Stephan Rick mette in discussione il confine tra responsabilità e complicità, ricordando che anche le persone apparentemente più insospettabili possono nascondere un lato oscuro.