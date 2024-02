Felicity Huffman:'La mia vecchia vita è finita dopo lo scandalo del college'

La star di Desperate Housewives ha parlato del difficile periodo trascorso in seguito all'arresto per corruzione e truffa.

Felicity Huffman sta cercando di riprendersi dopo la condanna nel 2019 nell'ambito di un'operazione legata ad uno scandalo legato all'ammissione a prestigiose università americane. Intervistata dal Guardian, Huffman ha parlato del suo stato d'animo in questo periodo, a distanza di cinque anni dagli avvenimenti.

"Come mi sento è una domanda piuttosto complessa. Suppongo che stia ancora elaborando" ha dichiarato l'attrice, impegnata da protagonista in una pièce teatrale di Taylor Mac intitolata Hir, in scena al Park Theatre di Londra.

"Ho fatto di recente un pilot per ABC che non è passato. È stato difficile. Come se la tua vecchia vita fosse morta e tu fossi morta con essa. Sono abbastanza fortunata ad avere una famiglia, amore e mezzi, quindi ho avuto un posto dove planare" nonostante la condanna continui a perseguitarla:"Entro nella stanza con quella. L'ho fatto, è chiaro come la luce del sole. Non sto in alcun modo giustificando ciò che ho fatto ma alcune persone sono state gentili e compassionevoli e altre no".

La vicenda giudiziaria

Nel 2019, Felicity Huffman si è dichiarata colpevole di aver pagato 15.000 dollari per un punteggio al test SAT utile per aiutare l'ammissione all'università della figlia maggiore. La sua condanna è stata una delle tante al centro dello scandalo denominato Operazione Varsity Blues dall'FBI. Successivamente, Huffman ha scontato undici giorni di prigione, pagato una multa da 30.000 dollari e completato 250 ore di servizi sociali.

Felicity Huffman è conosciuta per le sue esperienze cinematografiche in film come Il mistero Von Bulow, Magnolia e Transamerica, per il quale riceve una nomination all'Oscar. Sul piccolo schermo è principalmente conosciuta per il ruolo di Lynette Scavo nella serie tv Desperate Housewives.