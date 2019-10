Felicity Huffman esce dal carcere tre giorni prima del previsto!

Felicity Huffman è stata rilasciata in anticipo dopo aver trascorso 11 giorni in carcere, invece che i previsti 14, dopo la sentenza legata alle tangenti pagate per far ammettere sua figlia al college.

L'attrice è rimasta presso il federal Correctional Institution di Dublin, California, dal 14 ottobre e Felicity Huffman avrebbe dovuto essere rilasciata ufficialmente domenica. Le regole in vigore in prigione permettono però ai detenuti di uscire nella giornata di venerdì, prima del weekend.

L'attrice dovrà inoltre pagare una multa di 30.000 dollari e sarà impegnata in 250 ore di lavori socialmente utili, oltre a essere su libertà vigilata per un anno.

L'ex star di Desperate Housewives ha ammesso la propria consapevolezza in tribunale: l'attrice ha pagato 15.000 dollari per far aumentare i voti della figlia con lo scopo di farla entrare in una prestigiosa università dove avrebbe studiato recitazione.

Lori Loughlin, anche lei coinvolta nello scandalo, e suo marito Mossimo Giannulli devono invece ancora ricevere la propria sentenza, ma rischiano una pena molto più severa a causa della propria scelta di non dichiararsi colpevoli.