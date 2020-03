The Good Fight 4: il nuovo trailer della serie CBS All Access

Il 9 aprile su CBS All Access arriverà The Good Fight 4 e il nuovo trailer regala qualche anticipazione sugli episodi inediti.

The Good Fight 4 arriverà sugli schermi americani il 9 aprile e il trailer inedito regala qualche sequenza in anteprima. Il filmato svela la situazione dei protagonisti dopo che la storia si era interrotta con molti cambiamenti per tutti, oltre ad anticipare il ritorno di alcuni personaggi, tra cui quello interpretato da Michael J. Fox.

Le dieci puntate inedite di The Good Fight mostreranno Reddick, Boseman e Lockhart alle prese con una situazione totalmente nuova dopo aver perso il loro cliente più importante, Chumhum, e aver visto la propria reputazione andare a pezzi. I protagonisti saranno costretti ad accettare un'offerta avanzata da una multinazionale, la STR Laurie, diventando uno studio legale dipendente dalla realtà internazionale. Improvvisamente tutte le loro decisioni vengono controllate e Diane Lockhart e i colleghi faticheranno non poco di fronte alla perdita di indipendenza.

Nel cast ci saranno Christine Baranski, Cush Jumbo, Audra McDonald, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi, Delroy Lindo e Zach Grenier. Tra i nuovi arrivi anche quelli di John Larroquette e Hugh Dancy, mentre Michael J. Fox sarà una guest star.