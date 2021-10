The Good Doctor: Freddie Highmore è autistico come il suo personaggio?

Freddie Highmore, l'attore britannico che interpreta il dottor Shaun Murphy in The Good Doctor, è effettivamente autistico come il suo personaggio?

Freddie Highmore è autistico come il suo personaggio in The Good Doctor? La risposta è no, ma gli spettatori dello show meritano di essere perdonati per essersi chiesti se l'attore fosse effettivamente affetto dalla condizione nella vita reale: negli episodi della serie la talentosa star britannica offre un ritratto molto autentico dei manierismi e dei comportamenti delle persone che rientrano nello spettro autistico.

Highmore in parte deve la sua credibilità al suo talento, ma anche a una consulente esperta, la dottoressa Melissa Reiner M.Ed, che si è assicurata che il suo personaggio non diventasse una caricatura. A proposito dell'episodio pilota la dottoressa ha dichiarato: "Gli scrittori sono stati in grado di integrare ciò che avevano raccolto durante le conversazioni inerenti al mio lavoro. È eccezionale per me vedere il mio quotidiano prendere vita nella sceneggiatura e nelle performance di questo show".

Il personaggio interpretato da Freddie, il dottor Shaun Murphy, oltre all'autismo ha anche la sindrome del savant e questa è una doppia diagnosi incredibilmente rara. Tra 1 su 10 e 1 su 200 persone con diagnosi di autismo hanno anche la sindrome del savant e questi soggetti hanno generalmente incredibili capacità per quanto concerne la memoria e il calcolo e inusuali talenti artistici e musicali.

Gli spettatori che conoscono bene la condizione, o che hanno un membro della famiglia con un disturbo nello spettro autistico, avranno notato che The Good Doctor ritrae le incomprensioni e i problemi che Shaun affronta durante la sua vita in modo molto credibile: alcuni esempi sono le sue continue lotte per mostrare deferenza a un superiore quando è in errore e le difficoltà nel cogliere segnali come le espressioni facciali, il sarcasmo e la disapprovazione.