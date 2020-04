The Good Doctor 3: trama della tredicesima e quattordicesima puntata, stasera su Rai2

The Good Doctor 3 torna stasera su Rai2 a partire dalle 21:20 con due nuove avventure per il dottor Shaun Murphy: la trama della tredicesima e quattordicesima puntata.

The Good Doctor 3 torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la tredicesima e quattordicesima puntata, due nuove avventure per il dottor Shaun Murphy interpretato da Freddie Highmore.

La trama della tredicesima puntata, dal titolo "Amore e morte", vede Shaun tentare in tutti i modi di rendere appagante la relazione con Carly. Grazie ai consigli della dottoressa Lim riuscirà nel suo intento. Intanto, Morgan si trova ad affrontare un caso che la riguarda da vicino: quello di sua madre. Fin dalla trama della quattordicesima puntata, che si intitola "Influence", Shaun si cimenta con una patologia alquanto anomala, se non addirittura misteriosa: una giovane donna, Kayley, dopo essersi sottoposta alle visite di tantissimi specialisti, non riesce a risolvere un fastidioso problema che riguarda il cavo orale e la gola. Per il dottor Murphy è una grande sfida, perché potrebbe risolvere un caso che per tanti altri camici bianchi è rimasto un mistero.