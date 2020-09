The Good Doctor 3, da stasera su Rai2 i nuovi episodi

Da stasera su Rai2, alle 21:20, arrivano i nuovi episodi di The Good Doctor 3, non trasmessi in primavera, quando la serie era stata interrotta per problemi di doppiaggio.

Da stasera su Rai2, alle 21:20, arrivano i nuovi episodi di The Good Doctor 3 in prima visione assoluta per l'Italia. La serie tv con Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun Murphy era stata sospesa, dopo le puntate dello scorso 2 aprile, a causa dell'emergenza sanitaria che non aveva permesso di completare il doppiaggio della terza stagione.

Nei nuovi episodi, 6 in totale, continueranno gli sforzi del giovane chirurgo, affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, per farsi apprezzare dai suoi colleghi, dimostrare la sua capacità di salvare vite e fare diagnosi tempestive e precise.

La sua storia d'amore con Carly sta attraversando un momento di crisi, anche per la gelosia della dottoressa nei confronti di Lea, migliore amica del dott. Shaun. Una situazione che i protagonisti dovranno risolvere anche a costo di prendere decisioni difficili.

Nel primo dei due episodi in onda oggi, 2 settembre 2020, Le parole non dette, Morgan e Shaun sono impegnati a ricostruire la laringe di un bambino, mentre Park e Claire affrontano il caso di un vigile del fuoco che rischia di perdere un braccio.

In Autopsia Shaun vuole a tutti i costi eseguire un'autopsia sul cadavere di Maribel, una senzatetto. Dopo il rifiuto da parte di Melendez, di Lim e del figlio della donna di procedere con l'esame post mortem, sarà solo grazie a Carly se Shaun riuscirà a liberarsi da un peso e ad andare avanti. Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, dovrà affrontare la dura realtà.