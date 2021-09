The Good Boss: Javier Bardem nel trailer della dark comedy spagnola

Variety ha svelato il trailer della dark comedy spagnola The Good Boss, interpretata dalla star Javier Bardem e prodotta da Reposado P.C. e The Mediapro Studio.

Anticonformista e ironico, The Good Boss di Fernando León de Aranoa sarà presentato in anteprima al Festival di San Sebastián ed è stato selezionato questa settimana come uno dei tre finalisti per rappresentare la Spagna agli Oscar.

The Good Boss si svolge dentro e intorno alla fabbrica Blancos Básculas, dove tutte le cose devono essere sempre perfette. Dopotutto, producono bilance di tutte le forme e dimensioni. Lì, il capo apparentemente benevolo, Blanco di Bardem, sta preparando la sua forza lavoro per un'imminente ispezione da parte di un gruppo in visita alle aziende locali per selezionarne una per un premio prestigioso. Le tensioni iniziano a salire quando il dipendente fresco di licenziamento Jose si presenta con i suoi due figli e inizia a fare richieste per il ripristino del suo impiego. Quando le risorse umane di Blanco si rifiutano, il dipendente inizia una crociata per screditare Blanco e impedirgli di vincere l'ambito premio.

Nel trailer, vediamo la genesi del conflitto tra Blanco e un ex dipendente scontento che si accampa appena fuori dai cancelli della fabbrica, su una proprietà pubblica. Ci viene presentato anche Miralles, amico e dipendente di lunga data di Blanco i cui problemi personali stanno incidendo negativamente sulla sua performance lavorativa. Il tutto per dare un'idea di quanto Blanco sia disposto a fare per supportare chi gli sta vicino, ma mostrando anche il limite della sua pazienza.