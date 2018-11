The Glorias: A Life On The Road, Bette Midler nel cast del film biografico

Bette Midler sarà una delle protagoniste del film The Glorias: A Life On The Road, diretto dalla regista Julie Taymor e dedicato alla storia di Gloria Steinem.

Il progetto avrà come protagonista l'attrice premio Oscar Julianne Moore nel ruolo dell'icona femminista, ruolo che potrebbe essere interpretato nei flashback in cui la donna aveva venti anni da Alicia Vikander.

Il film si basa sull'autobiografia di Gloria e racconta il suo percorso che l'ha portata a lottare per la parità di diritti e a lavorare come giornalista. La storia della fondatrice del magazine Ms è diventata particolarmente rilevante dopo l'inizio del movimento #MeToo e il progetto sta ottenendo molta attenzione da parte dei produttori e distributori.

Bette avrà il ruolo dell'attivista e avvocato Bella Abzug che, insieme alla Steinem, Shirley Chisholm e Betty Friedan è stata particolarmente impegnata in politica.

La Taymor si è occupata della sceneggiatura in collaborazione con Sarah Ruhl.