The Gilded Age: c'è anche questa star de I Robinson nella terza stagione, ve la ricordate?

HBO ha appena annunciato che il cast della serie The Gilded Age accoglierà nella terza stagione quattro star d'eccezione: Phylicia Rashad, Brian Stokes Mitchell, Jordan Donica e Victoria Clark.

La Rashad, nota per aver preso parte alla sit-com di successo I Robinson (nei panni della mmamma), interpreterà la signora Elizabeth Kirkland. Viene descritta come "una donna appartenente a una famiglia importante di Newport, con legami che risalgono alla Rivoluzione Americana, che ha standard elevati e una lingua a volte tagliente. Non è disposta a compromettere gli standard e le aspettative del suo gruppo sociale esclusivo ed elitario, soprattutto quando si tratta di suo figlio".

In un ruolo da guest star, Mitchell interpreterà invece Frederick Kirkland, marito di Elizabeth e patriarca della famiglia Kirkland. È il pastore di un'importante chiesa nera e un leader della comunità di Newport.

Il cast de I Robinson

Donica interpreterà il figlio di Elizabeth e Frederick, il dottor William Kirkland, descritto come "un medico gentile, bello e appartenente all'importante famiglia Kirkland che non ha una mentalità ristretta come i membri più anziani della sua cerchia sociale d'élite. È stato ispirato ad aiutare gli altri diventando medico dopo aver visitato da ragazzo la farmacia di Arthur Scott (John Douglas Thompson)".

The Gilded Age: la serie viene rinnovata per una terza stagione

Infine, la Clark sarà guest star nel ruolo di Joan Carlton, "una donna gentile e geniale che appartiene all'alta società newyorkese. Sincera e solidale con il figlio, è sorpresa di trovarsi in una situazione complicata e umiliante".

Per chi non conoscesse la trama della serie HBO, eccola di seguito: "La Gilded Age americana è stata un periodo di immensi cambiamenti economici e sociali, in cui si sono create e perse enormi fortune da un giorno all'altro. Con la vecchia guardia ufficialmente in pensione, la società newyorkese si ritrova sottosopra e tutti devono fare ordine in casa propria. Ma anche chi è al timone di questa nuova era potrebbe scoprire che il cambiamento ha un costo".