The Gilded Age: la serie viene rinnovata per una terza stagione

HBO ha rinnovato per una una terza stagione The Gilded Age, il period drama firmato da Julian Fellowes.

Pochi giorni dopo la messa in onda del finale sella seconda stagione, HBO ha ufficialmente rinnovato The Gilded Age per una terza stagione. Ambientata durante il 1880, la serie storica di successo della HBO segue il conflitto tra la famiglia di nuovi ricchi Russell e i loro vicini di vecchia data, la famiglia van Rhijn, a New York City. Lo show è creato da Julian Fellowes noto già per Downton Abbey.

Francesca Orsi, dirigente della HBO, e Erin Underhill, presidente della Universal Television, hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito: "Siamo molto orgogliosi di ciò che Julian Fellowes e il team di The Gilded Age hanno realizzato. Dai costumi al design della produzione e alle performance, lo show ha affascinato così tanti spettatori settimana dopo settimana. Insieme ai nostri partner della Universal Television, siamo entusiasti di continuare questa grande storia con una terza stagione" ha detto Orsi.

Underhill ha poi continuato: "The Gilded Age ha ancora molto da raccontare. Siamo lieti che la HBO offra ai fan un'altra stagione dell'incredibile narrazione di Julian Fellowes. Il cast e la troupe hanno messo tanto del loro cuore e della loro anima nelle ultime due stagioni, e siamo così orgogliosi che il nostro duro lavoro stia dando i suoi frutti. Non perdetevi la prossima stagione!".

The Gilded Age 2

Ecco la sinossi di The Gilded Age 2: "L'Età dell'Oro americana fu un periodo di immensi cambiamenti economici, di grande conflitto tra vecchie modalità e nuovi sistemi, e di enormi fortune guadagnate e perse. La seconda stagione di The Gilded Age inizia la mattina di Pasqua del 1883, con la notizia che l'offerta di Bertha Russell per un palco all'Academy of Music è stata respinta. Durante gli otto episodi della stagione, osserviamo come Bertha sfidi Mrs. Astor e il vecchio sistema e lavori non solo per guadagnare una posizione sicura nella società, ma per assumere potenzialmente un ruolo di primo piano in essa".

"George Russell affronta la sua battaglia con un sindacato in crescita nella sua acciaieria a Pittsburgh. A casa Brook, Marian continua il viaggio per trovare la sua strada nel mondo insegnando segretamente in una scuola femminile, mentre con sorpresa di tutti Ada inizia un nuovo corteggiamento. Naturalmente, Agnes non approva per nulla. A Brooklyn, la famiglia Scott inizia a guarire da una scioccante scoperta e Peggy attinge al suo spirito attivista grazie al suo lavoro con T. Thomas Fortune al NY Globe".

Il cast della seconda stagione di The Gilded Age comprende Carrie Coon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Cynthia Nixon, Christine Baranski, Harry Richardson, Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Nathan Lane e Jack Gilpin.