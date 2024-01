The Gentlemen: Theo James nel trailer della serie Netflix tratta dal film di Guy Ritchie

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di The Gentlemen, serie televisiva tratta dall'omonimo film di Guy Ritchie, che qui torna in veste di regista e produttore, che vede protagonista Theo James.

The Gentlemen si svolge nel mondo del film di Ritchie del 2019 che aveva per protagonista Matthew McConaughey, e introduce una serie di nuovi attori. Al centro della serie sequel c'è Eddie Horniman (Theo James), il Duca di Halstead che viene trascinato in affari criminali quando scopre che la tenuta ereditata dal padre era il fulcro di un impero della cannabis.

Ora deve vedersela con una serie di gangster e altri loschi personaggi che cercano di fregarlo e di accaparrarsi una parte di quell'impero. Il breve trailer mostra l'arrivo di Eddie nella proprietà e il suo ingresso nel lusso e nelle responsabilità della gestione di un'attività illegale. Questo include rapporti con criminali rivali, la partecipazione a feste sfarzose, incontri di boxe e l'uso della forza, quando necessario, per mantenere tutto in ordine.

Dopo l'uscita di The Covenant e Operation Fortune dello scorso anno, Ritchie ha davanti a sé un 2024 ricco di impegni, a partire proprio da The Gentlemen. Il mese successivo all'uscita della serie sequel, il 19 aprile, debutterà nelle sale il suo prossimo film, The Ministry Of Ungentlemanly Warfare con Henry Cavill e il protagonista di Reacher Alan Ritchson.

Inoltre, il regista ha già annunciato il suo prossimo progetto, il film Fountain of Youth, che lo vedrà collaborare con John Krasinski e Natalie Portman su Apple TV+.