The Gentlemen: primo sguardo a Theo James e Kaya Scodelario nella serie Netflix di Guy Rutchie

Theo James, Kaya Scodelario e Vinnie Jones nelle prime pittoresche foto della serie The Gentlemen, firmata da Guy Ritchie per Netflix.

Theo James in posa con in mano un bicchiere di liquore e una sensuale Kaya Scodelario in stile pupa del gangster nelle prime foto di The Gentlemen, serie spinoff dell'omonimo film di Guy Ritchie del 2019 interpretato da Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Jeremy Strong e Michelle Dockery.

Le foto diffuse da Netflix offrono, inoltre, un primo sguardo a Vinnie Jones che sorseggia una tazza di tè mentre Daniel Ings indossa un costume da pollo e imbraccia un fucile sul prato di quella che appare come una lussuosa residenza di campagna.

Primi dettagli su The Gentlemen

La serie targata Netflix non vedrà il ritorno del cast originale del film, ma vede protagonista Theo James nei panni di Eddie Horniman, un aristocratico che eredita una tenuta dalla sua famiglia con cui ha non ha rapporti da tempo solo per scoprire che ospita la più grande fattoria di marijuana d'Europa di proprietà del leggendario Mickey Pearson.

Nel cast dello show troviamo anche Daniel Ings, Joely Richardson, Peter Serafinowicz e Giancarlo Esposito.

"Una serie di personaggi sgradevoli del mondo criminale britannico vogliono avere un ruolo nell'operazione di Eddie", si legge nella sinossi. "Deciso a liberare la sua famiglia dalle loro grinfie, Eddie cerca di giocare con i gangster al loro stesso gioco. Tuttavia, quando viene risucchiato nel mondo della criminalità, inizia a prenderci gusto".

Guy Ritchie ha creato, co-scritto e prodotto esecutivamente The Gentlemen, oltre a dirigere i primi due episodi della produzione Miramax. Matthew Read è co-sceneggiatore dello show che approderà su Netflix nel 2024.