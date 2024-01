John Krasinski e Natalie Portman star di Fountain of Youth, diretto da Guy Ritchie

Il regista Guy Ritchie ha scelto la coppia composta da John Krasinski e Natalie Portman come protagonisti del suo nuovo film Fountain of Youth.

Saranno John Krasinski e Natalie Portman i protagonisti del film Fountain of Youth, il nuovo progetto diretto da Guy Ritchie.

A produrre il lungometraggio, destinato ad Apple, sarà Skydance Media e nel team della produzione ci saranno anche Vinson Films e Project X Entertainment.

I primi dettagli del progetto

Fountain of Youth è stato scritto da James Vanderbilt e verrà diretto da Guy Ritchie.

Al centro della trama ci saranno un uomo e sua sorella, interpretati da John Krasinski e Natalie Portman, che uniscono le forze per compiere una missione e trovare la mitologica fontana della giovinezza. I due dovranno usare le loro conoscenze nel campo della storia per seguire gli indizi in occasione di un'epica avventura che cambierà le loro vite e, forse, li porterà a diventare immortali.

Il film sarà prodotto grazie alla collaborazione tra Apple e Skydance Media. Le riprese si svolgeranno tra qualche mese.

Recentemente Natalie è stata protagonista di May December, film diretto da Todd Haynes, mentre John è impegnato nella post-produzione del film If, con star Ryan Reynolds.