The Gentlemen: un nuovo trailer del film con Matthew McConaughey

The Gentlemen ha un nuovo trailer che regala delle sequenze inedite del progetto diretto da Guy Ritchie che debutterà nei cinema americani il 24 gennaio.

Il video mostra il personaggio affidato a Matthew McConaughey che racconta una "storia" in cui spiega come è scoppiata una guerra tra due fazioni in opposizione. Spazio poi a sparatorie, omicidi, scontri fisici, scoppi di ira e molta ironia.

Il cast del lungometraggio è composto da Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell, e Hugh Grant.

The Gentlemen racconta la storia di Mickey Pearson, un americano che ha costruito un impero economico vendendo marijuana a Londra. Quando si diffonde la voce che stia cercando di allontanarsi dagli affari per sempre inizia una serie di piani, macchinazioni, inganni e ricatti pur di rubargli il "lavoro".