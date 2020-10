The Gentlemen: il film di Guy Ritchie diventerà una serie tv

The Gentlemen, il film diretto da Guy Ritchie, diventerà una serie tv prodotta da Miramax in collaborazione con il regista.

Il progetto ispirato alla commedia ricca di azione è attualmente in fase di sviluppo e il filmmaker sarà coinvolto come sceneggiatore e regista degli episodi.

Il cast del lungometraggio era composto da Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell, e Hugh Grant.

The Gentlemen racconta la storia di Mickey Pearson, un americano che ha costruito un impero economico vendendo marijuana a Londra. Quando si diffonde la voce che stia cercando di allontanarsi dagli affari per sempre inizia una serie di piani, macchinazioni, inganni e ricatti pur di rubargli il "lavoro".

Marc Helwig, a capo del settore televisivo di Miramax, ha dichiarato: "Miramax Television è elettrizzata nel creare qualcosa di nuovo dal punto di vista creativo grazie alla nostra partnership con Guy Ritchie in The Gentlemen. Si tratta di uno dei filmmaker maggiormente in grado di distinguersi e prolifico che è al lavoro oggi e qualcuno di cui ho ammirato per molti anni la creatività, non potremmo essere più entusiasti nel portare avanti questo viaggio cinematografico di The Gentlemen addentrandoci nel reame della televisione globale di alto livello".