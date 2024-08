The Gentlemen 2: Netflix annuncia il rinnovo della serie di Guy Ritchie con Theo James

Netflix ha annunciato il rinnovo per la stagione 2 della serie The Gentlemen, ideata da Guy Ritchie ispirandosi al suo omonimo film.

The Gentlemen ha ottenuto da parte di Netflix il rinnovo per la stagione 2.

Il progetto è stato creato da Guy Ritchie basandosi sul proprio film ed è stato prodotto da Miramax Television.

L'annuncio di Netflix

La piattaforma di streaming ha annunciato che il secondo capitolo della storia sarà composto da otto episodi e Guy Ritchie sarà nuovamente coinvolto alla regia e firmerà la sceneggiatura delle puntate insieme a Matthew Read.

I protagonisti della serie

The Gentlemen aveva debuttato il 7 marzo, trascorrendo 10 settimane nella Top 10 delle serie realizzate in inglese, rimanendo in prima posizione per tre settimane consecutive.

Nel cast ritorneranno Theo James, Kaya Scodelario e Daniel Ings.

Cosa racconta la serie The Gentlemen

Al centro della trama c'è Eddie Horniman, interpretato da James, che eredita la tenuta di famiglia dopo la morte del padre, scoprendo che è la sede di un impero legato alla cannabis e deve fare i conti con alcune persone che fanno parte del mondo criminale e vogliono far parte dell'operazione.

Eddie viene così coinvolto nel mondo del crimine e ad apprezzarlo, trovando inoltre un'inaspettata alleata nella spietata Susie Glass (Scodelario).

Le riprese dei nuovi episodi, secondo quanto rivelato da Netflix, inizieranno nel 2025.