The Front Runner - Il vizio del potere: la storia vera che ha ispirato il film

The Front Runner - Il vizio del potere, un film del 2018 con Hugh Jackman diretto da Jason Reitman, è ispirato ad una storia vera ed è l'adattamento cinematografico del romanzo del 2014, scritto da Matt Bai, intitolato All the Truth Is Out.

La pellicola racconta le vicende del senatore Gary Hart: il politicante, favorito alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 1988 per il Partito Democratico, che vide sfumare la sua corsa a causa di uno scandalo legato a una relazione extraconiugale con la modella Donna Rice Hughes.

Dopo lo scandalo, scoppiato nel maggio del 1987, Hart decise di ritirarsi dalla corsa presidenziale e partì per l'Irlanda per trascorrere del tempo lontano dai media con suo figlio. Affittò un cottage a Oughterard ma rimase in contatto con i membri chiave della sua squadra, non escludendo di poter riprendere la campagna in un secondo momento.

Il senatore fece il suo ritorno nel dicembre del 1987 ma dopo il Super Tuesday dell'8 marzo dell'anno successivo, in cui vinse soltanto il 5 percento dei voti, Hart si ritirò dalla campagna per la seconda volta. Il candidato democratico che fu scelto per rimpiazzarlo, Michael Dukakis, perse le elezioni presidenziali con un sostanziale margine sia nel voto popolare che in quello elettorale, vincendo solo in 10 stati su 50: una cosa mai accaduta fino a quel momento.

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione del 59% basato su 228 recensioni e una valutazione media di 6,2/10. Il consenso critico del sito web recita: "The Front Runner: Il vizio del potere riesuma il relitto di una campagna politica con arguzia ben recitata, anche se non analizza in modo appropriato i complessi problemi che solleva."