The French Dispatch: il trailer italiano annuncia la data di uscita del film di Wes Anderson

Il trailer italiano di The French Dispatch annuncia un'importante novità per il nuovo e atteso film di Wes Anderson, che verrà presentato oggi a Cannes 2021, dove è in concorso per la palma d'oro.

È infatti stata scelta la data di uscita: l'11 novembre è il giorno designato per l'arrivo nei cinema italiani della nuova fatica del regista texano, mentre dovrebbe rimanere invariato il debutto nelle sale americane, fissato per il 22 ottobre.

A proposito della corsa al 74° Festival di Cannes, sul red carpet dovrebbero sfilare molte delle star che compongono il cast, ma non Léa Seydoux, rimasta bloccata a Parigi dal virus, né lo stesso Wes Anderson, che non è presente sulla Croisette.

The French Dispatch, descritto come una lettera d'amore di Anderson al mondo del giornalismo, dà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del XX secolo. In occasione della morte del suo amato direttore Arthur Howitzer, Jr., nato in Kansas, la redazione del French Dispatch, una rivista americana a larga diffusione che ha sede nella città francese di Ennui-sur-Blasé, si riunisce per scrivere il suo necrologio.

I ricordi legati a Howitzer confluiscono nella creazione di quattro articoli, i quattro episodi che compongono il film, come anticipato dal trailer ita: un diario di viaggio dei quartieri più malfamati della città, firmato dal Cronista in Bicicletta; "Il Capolavoro di Cemento", la storia di un pittore squilibrato rinchiuso in carcere, della sua guardia e musa, e degli ingordi mercanti d'arte che vogliono le sue opere; "Revisioni a un Manifesto", una cronaca d'amore e morte sulle barricate all'apice della rivolta studentesca; e "La Sala da Pranzo Privata del Commissario di Polizia", una storia di droghe, rapimenti e alta cucina piena di suspense.

La lunga lista degli interpreti comprende i nomi di Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson, e Bill Murray. Sullo schermo appariranno inoltre Elisabeth Moss, Lois Smith, Willem Dafoe, Bob Balaban, Henry Winkler, Kate Winslet, Jason Schwartzman, Christoph Waltz, Griffin Dunne, Denis Ménochet, Vincent Macaigne, Cécile de France, e Rupert Friend.

The French Dispatch è diretto da Wes Anderson, la sceneggiatura è firmata da Wes Anderson a partire da un soggetto di Anderson & Roman Coppola & Hugo Guinness & Jason Schwartzman.