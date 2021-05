The French Dispatch: svelata la nuova data di uscita, confermata la première a Cannes 2021

Il film The French Dispatch, diretto da Wes Anderson, ha ora una nuova data di uscita ed è stata confermata la première al Festival di Cannes 2021.

The French Dispatch, il nuovo film diretto dal regista Wes Anderson, ha ora una nuova data di uscita il 22 ottobre l'atteso progetto arriverà sugli schermi americani.

Il lungometraggio avrà una première a luglio al Festival di Cannes e sarà poi presentato anche al New York Film Festival in autunno.

La sinossi ufficiale dell'atteso progetto diretto da Wes Anderson anticipa: "The French Dispatch è una lettera d'amore ai giornalisti ed è ambientata nel mondo di un quotidiano pubblicato in una città francese del ventesimo secolo, portando in vita una serie di storie pubblicate nel magazine".

La lunga lista degli interpreti è la seguente: Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson, e Bill Murray.

Sullo schermo appariranno inoltre Elisabeth Moss, Lois Smith, Willem Dafoe, Bob Balaban, Henry Winkler, Kate Winslet, Jason Schwartzman, Christoph Waltz, Griffin Dunne, Denis Ménochet, Vincent Macaigne, Cécile de France, e Rupert Friend.