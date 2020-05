The Freak Brothers: Woody Harrelson e John Goodman doppiatori della serie animata

Il fumetto underground The Freak Brothers di Gilbert Shelton sarà trasposto in una serie animata di otto episodi che esordirà probabilmente a fine 2020, con un cast di doppiatori composto da Woody Harrelson, Pete Davidson, Tiffany Haddish e John Goodman.

La serie animata The Fabulous Furry Freak Brothers è basata, come anticipato, sul fumetto di Gilbert Shelton The Fabulous Furry Freak Brothers, pubblicato per la prima volta nel maggio 1968 su un giornale undergorund chiamato The Rag che operava da Austin, in Texas. Il fumetto ha per protagonisti tre fricchettoni barbuti di San Francisco, che nonostante il titolo non sono davvero fratelli fra di loro, e un gatto. I protagonisti saranno doppiati da alcune star del cinema, come Woody Harrelson che sarà Freewheelin 'Franklin Freek, John Goodman che presterà la voce a Fat Freddy Freekowtski, Pete Davidson nel ruolo di Phineas T. Phreakers e il loro gatto invece sarà interpretato da Tiffany Haddish.

In occasione di questo annuncio, Woody Harrelson ha pubblicato su Instagram un video sneak peak della serie animata, comunicando ai suoi fan con molto entusiasmo la sua presenza nello show.

La serie The Freak Brothers sarà realizzata da WTG Enterprises e sarà sceneggiata da John Althschuler e Dave Krinsky, gli autori della serie tv Silicon Valley, che faranno anche da produttori al fianco degli showrunner Alan Cohen e Alan Freedland, noti per il loro lavoro sulla sitcom animata King of the Hill.

