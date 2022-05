The Forgiven: Ralph Fiennes e Jessica Chastain nel trailer e poster del thriller

Vertical Entertainment and Roadside Attractions hanno svelato il trailer di The Forgiven, thriller interpretato dalle star Jessica Chastain e Ralph Fiennes.

La regia e la sceneggiatura di The Forgiven sono firmate da John Michael McDonagh. Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Lawrence Osborn che racconta quello che accade a una coppia anglo-americana, ai loro amici e a delle persone che vivono in Marocco dopo un incidente casuale, mentre tutti arrivano in una lussuosa villa nel deserto per un party lungo un weekend.

Nel cast di The Forgiven, oltre a Jessica Chastain e Ralph Fiennes, troviamo anche Sai Taghmaoui, Caleb Landry Jones, Matt Smith, Christopher Abbot, Ismael Kanater, Marie-Josée Croze, Alex Jennings e Abbey Lee.