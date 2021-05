The Forever Purge: il trailer mostra le prime sanguinose scene dell'atteso sequel

The Forever Purge arriverà a luglio sugli schermi americani e il primo trailer anticipa una sanguinosa lotta per la sopravvivenza.

The Forever Purge ha ora un trailer che regala le prime sequenze dell'atteso capitolo inedito della saga ad alta tensione portata sul grande schermo da Blumhouse.

Nel video si vede infatti quello che accade quando un gruppo di criminali decide di non limitare i loro attacchi violenti e mortali alla notte annuale durante la quale ogni crimine è permesso.

Nel film The Forever Purge, scritto da James DeMonaco e diretto da Everardo Gout, si assiste a quello che accade quando un gruppo ribelle decide di proseguire a seminare caos e morte dopo l'annuale notte. Adela (Ana de la Reguera) e suo marito (Tenoch Huerta) vivono a Texas, dove Juan lavora nel ranch della famiglia Tucker. Juan colpisce in modo positivo il patriarca della famiglia Tucker, Caleb (Will Patton), ma questo alimenta la gelosia rabbiosa del figlio di Caleb, Dylan (Josh Lucas).

Nella mattina dopo The Purge, una gang mascherata di assassini attacca la famiglia Tucker, tra cui anche la moglie di Dylan (Cassidy Freeman) e sua sorella (Leven Rambin), obbligando entrambe le famiglie a unire le forze e lottare mentre la nazione scivola nel caos e gli Stati Uniti iniziano ad andare in pezzi intorno a loro.

L'arrivo nelle sale del lungometraggio è previsto per il 2 luglio negli Stati Uniti.

