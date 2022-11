The Forest Hills: dopo 20 anni di assenza, la performance di Shelley Duvall nel primo trailer

Nel primo trailer del film The Forest Hills possiamo finalmente dare un'occhiata alla nuova performance di Shelley Duvall**, che torna sul grande schermo a vent'anni di distanza dal suo ultimo ruolo (quello in Manna From Heaven del 2002).

Scritto e diretto da Scott Goldberg, The Forest Hills è un horror su un lupo mannaro di nome Rico (Chiko Mendez) tormentato da alcune visioni da incubo dopo aver subito un trauma cranico mentre era accampato nei boschi delle Catskill.

Nel lungometraggio Shelley Duvall interpreta il ruolo della madre, che ha la funzione da voce interiore per l'uomo per tutto il film. Parlando con PEOPLE di The Forest Hills l'attrice ha dichiarato che: "Il personaggio della madre di Rico è arrabbiato per quello che è diventato suo figlio, per questo prova una rabbia silente che a volte diventa esplosiva".

Parlando del team dietro al film ha riferito di essersi trovata molto bene, che "sono dei professionisti" e che è stato molto "divertente e soddisfacente" lavorare con loro. Dal filmato, attualmente disponibile sul web, possiamo dare una prima occhiata alla pellicola attesa per il 2023.