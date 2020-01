The Force: Matt Damon star del film di James Mangold

Matt Damon collaborerà nuovamente con il regista James Mangold in occasione di The Force, il film tratto dal libro di Don Winslow.

La sceneggiatura del progetto sta venendo riscritta dal regista in collaborazione con Scott Frank, con cui aveva già lavorato in occasione di Logan - The Wolverine. The Force, che avrà come protagonista Matt Damon nuovamente impegnato in un film di James Mangold dopo Le Mans '66 - La grande sfida, racconta la storia di un detective corrotto che fa parte di un team di elite alle prese con la lotta contro il crimine.

Il sergente Denny Malone è obbligato a scegliere tra la sua famiglia, i suoi partner e la sua vita. Per interrompere le tensioni razziali che sembra stiano per esplodere, l'uomo deve trovare un equilibrio tra le idee idealistiche che ancora possiede con la realtà dell'essere corrotto, prima di essere attaccato da ogni fronte: dalle gang dei narcotrafficanti di Harlem, dalla mafia, dai suoi colleghi che sta per distruggere, dall'ufficio del sindaco che teme quello che sa, dagli agenti federali che vorrebbero metterlo in prigione e dai propri demoni interiori.