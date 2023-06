John Goodman ha perso 90 chili, irriconoscibile [VIDEO]

John Goodman lascia i fan senza fiato per la sua incredibile perdita di peso e spiega come ha trasformato il suo corpo

John Goodman è uno degli attori più apprezzati del cinema, un vero caratterista che negli anni ha interpretato molti ruoli diversi, spesso costruiti sulla sua importante fisicità. Ed è proprio il suo peso a essere di nuovo protagonista in questi giorni, poiché l'attore è apparso molto dimagrito perdendo quasi 90 kg.

L'indimenticabile Walter de "Il grande Lebowski", ovvero il migliore amico del protagonista Jeff Bridges fissato con il Vietnam, è forse il suo ruolo più famoso, ma nel corso della sua carriera John Goodman ha recitato in moltissimi film ed è diventando una vera icona: è stato un Fred Flinstone in carne ed ossa in "I Flinstones", accanto a Rick Moranis, ma anche uno dei protagonisti di "Fratello, dove sei" dei fratelli Coen. Oltre alla sua immensa bravura ciò che lo ha reso riconoscibile è anche il suo peso che, negli anni, pare abbia raggiunto anche i 400 chili. Anche se è da oltre 10 anni che l'attore ha trasformato completamente il suo corpo, nella sua ultima apparizione l'incredibile perdita di peso è stata ancora più evidente.

La sua partecipazione al Festival della Tv di Montecarlo non è certo passata inosservata e i suoi fan si sono chiesti se non ci fosse qualcosa che non va vedendolo così dimagrito.

John Goodman, l'alcolismo e la sua clamorosa perdita di peso

In realtà già in un'intervista del 2016 per ABC News, John Goodman aveva raccontato cosa lo aveva spinto a intraprendere un percorso più salutare che lo ha portato, nel tempo, a perdere peso in modo considerevole. Complice la sua lotta all'alcolismo, che lo ha tenuto incatenato per 30 anni e da cui si è liberato definitivamente nel 2007, l'attore ha affermato di aver semplicemente smesso di mangiare tutto il tempo: "Prendevo il cibo e lo portavo alla bocca senza sosta. Mangiavo in continuazione. Mangiavo come un alcolista".

Ai microfoni di ABC News ha poi aggiunto, parlando della sua dipendenza: "Ai vecchi tempi, mi prendevo tre mesi di pausa, perdevo 60 o 70 chili, e poi mi ricompensavo con una confezione da sei di Bud o qualsiasi altra cosa e tornavo alle mie vecchie abitudini", ha detto ai giornalisti. Questa volta volevo farlo lentamente, muovendomi, facendo esercizio. Sto raggiungendo un'età in cui non posso più permettermi di stare fermo. E mi dà l'energia per lavorare, perché il lavoro è molto stancante".

Secondo il giornale People, a cui Goodman ha rilasciato un'intervista nel 2010 al raggiungimento di 100 kg persi, l'attore si sarebbe fatto seguire nel suo percorso di dimagrimento da Mackie Shilstone, un health coach che ha lavorato con moltissimi atleti tra cui Serena Williams. Insieme a lui avrebbe costruito una dieta e un allenamento su misura, eliminando gli zuccheri e introducendo esercizi fisici 6 volte a settimana.

Ciò che lo ha spinto a voler cambiare così drasticamente altro non è che l'accettazione di sé e il "voler vivere meglio", come afferma lui stesso. "Penso che cerchi di riempire un buco che non può essere riempito se non con la bontà, un qualche tipo di spiritualità, non dico la religione" - ha ammesso - "Ma solo una fede in qualcosa di più alto di te stesso, uno scopo. Ma invece di riempirlo con l'alcol, la cocaina o il cibo, devi solo riconoscere che è lì. Non puoi riempirlo. E poi vai avanti e ci convivi".

Vederlo così dimagrito oggi, quindi, non deve preoccuparci ma al contrario ci dà la consapevolezza che John Goodman sta continuando a tenersi in forma anche a settant'anni.