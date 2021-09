The Flash: la Supergirl di Sasha Calle protagonista di una serie HBO Max?

Supergirl interpretata da Sasha Calle in The Flash potrebbe avere una serie tutta sua, probabilmente in arrivo su HBO Max.

Supergirl potrebbe avere prossimamente una serie HBO tutta dedicata a lei, interpretata da Sasha Calle, introdotta nei panni della supereroina nel cinecomic The Flash, in uscita il prossimo anno.

Secondo quanto riportato da The Hashtag Show, la serie dovrebbe avere come protagonista Sasha Calle nei panni di Supergirl in uno show che esplorerà il suo passato e ciò che l'eroina che è. Secondo i rumors, la vedremo allenarsi e sviluppare i suoi poteri e scopriremo come si ritrova ad avere a che fare con The Flash. Inoltre, nella serie potrebbe esserci un'apparizione di Bruce Wayne/Batman interpretato da Michael Keaton.

Quindi, al contrario di quanto annunciato in precedenza nel 2018, l'universo DC non avrà un film dedicato a Supergirl bensì una serie tv, che probabilmente sarà targata HBO max, proprio come la versione di Zack Snyder di Justice League. Sembra che la scelta sia stata dovuta al fatto che gli sceneggiatori, scrivendo il testo, abbiano capito che gli serviva uno spazio maggiore per raccontare la storia, spazio che un film di sole due ore non avrebbe potuto dare.

Attualmente, esiste già una serie targata The CW dedicata a Supergirl, con Melissa Benoist nel ruolo della protagonista, che però arriverà al suo finale definitivo alla fine dell'anno.