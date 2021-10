The Flash 8: il poster della serie svela il nuovo costume di Barry Allen

L'evento DC FanDome ha permesso di vedere il costume indossato da Grant Gustin in The Flash 8, in arrivo a novembre sugli schermi americani.

The Flash 8 arriverà sugli schermi di The CW martedì 16 novembre e, in occasione del DC FanDome, è stato condiviso un nuovo poster che svela il nuovo costume dell'eroe.

L'immagine promozionale che ritrae il protagonista interpretato da Grant Gustin svela inoltre l'arrivo di un paio di stivali dorati ispirati ai fumetti.

The Flash: un poster dell'ottava stagione

Durante l'evento in streaming, l'interprete di Barry Allen ha spiegato: "Ho amato tutte le versioni del costume di The Flash che abbiamo avuto nello show, ma quello che abbiamo ora è quello più simile alle varie versioni che vedete nei fumetti, con l'eccezione degli stivali dorati! Penso che siano il tocco finale".

L'ottava stagione di The Flash prenderà il via con l'evento in cinque parti intitolato Armageddon in cui appariranno Javicia Leslie che è la star di Batwoman, Brandon Routh che riprenderà il ruolo di The Atom, il protagonista di Black Lightning Cress Williams, Chyler Leigh che ha la parte di Sentinel, Kat McNamara che è Mia Queen e Osric Chau nel ruolo di Ryan Choi. Il crossover darà inoltre spazio ai villain Eobard Thawne/Reverse Flash, parte affidata a Tom Cavanagh, e Damieh Darhk che ha il volto di Neal McDonough.

Al centro della trama ci sarà una minaccia aliena che mette a rischio la Terra e obbliga Barry Allen (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) e il loro team a lottare per salvare il mondo, chiedendo inoltre l'aiuto di alcuni vecchi amici.

Lo showrunner Eric Wallace ha spiegato: "Questi saranno alcuni degli episodi di The Flash più emozionanti di sempre. In più ci saranno dei momenti davvero epici e delle sorprese enormi per i nostri fan".