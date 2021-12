The Flash: Michael Shannon apparirà nel film con Ezra Miller?

Nel cast di The Flash, il film Warner con star Ezra Miller, potrebbe esserci anche Michael Shannon, interprete del generale Zod nel primo lungometraggio dedicato alle avventure di Superman nella versione interpretata da Henry Cavill.

L'indiscrezione emerge dal sito britannico dello studio che riporta la lista degli interpreti coinvolti nell'atteso progetto.

Il personaggio era ritornato anche in Batman v Superman: Dawn of Justice, in versione Doomsday, ma il suo coinvolgimento nel nuovo tassello del DC Universe non era stato annunciato.

Michael Shannon è però indicato sul sito di Warner Bros nella descrizione di The Flash che riporta tra gli interpreti anche Ezra Miller, Ron Livingston, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Antje Traue, Sasha Calle, e Michael Keaton.

Il sito riporta inoltre la seguente sinossi: "Ezra Miller è il protagonista nel ruolo di Barry Allen, ovvero The Flash, che spinge ai limiti i suoi superpoteri nel primo film dedicato al super eroe della DC".

Le apparizioni di Zod nei film precedenti potrebbero far ipotizzare un suo coinvolgimento nei flashback o tramite scene già girate, tuttavia per ora non è possibile sapere se, e in che modo, Shannon verrà coinvolto. L'attore, nel 2020, aveva spiegato parlando di un possibile ritorno nei film tratti dai fumetti della DC: "Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Zack Snyder. Ho amato girare quel film, è stata un'esperienza speciale. Mi sono sentito davvero fortunato per il fatto che mi abbia persino chiamato. Non so però nulla, dico sempre alle persone he sono morto. Zod è morto, è morto. A meno che non abbiate un defibrillatore o qualcosa, non penso che si assisterà al suo ritorno. Ma amo Zack e sono felice che abbia potuto proporre la sua versione di Justice League".

The Flash arriverà nei cinema americani il 4 novembre.