The Flash: Michael Keaton è Batman nel nuovo concept art

Michael Keaton riprenderà il ruolo di Batman nel film The Flash e l'attore è ritratto in un concept art del film svelato durante il DC FanDome.

The Flash e Batman in un concept art

The Flash riporterà in scena Michael Keaton in versione Batman e online, grazie al panel che si è svolto durante il DC FanDome, è stato mostrato un nuovo concept art che ritrae la star nell'iconico ruolo.

L'attore ha infatti interpretato Bruce Wayne per la prima volta nel film diretto da Tim Burton ed entrerà in scena, come anticipato dal regista Andy Muschietti, nella nuova avventura cinematografica di Barry Allen.

Il filmmaker non ha voluto anticipare molti dettagli per quanto riguarda la presenza di Michael Keaton nel film, accennando semplicemente al fatto che la sua versione di Bruce Wayne avrà un rapporto sorprendente con quella interpretata da Ben Affleck che sarà nuovamente Batman in The Flash.

E a proposito dell'Uomo Pipistrello, pochi minuti fa sono uscite le prime foto di Robert Pattinson in The Batman, film del quale è atteso il trailer tra qualche ora.

The Flash: svelato il costume di Ezra Miller durante il panel del DC FanDome

Il progetto è stato presentato al DC FanDome durante un divertente panel durante il quale Andy Muschietti e la sceneggiatrice Christina Hodson hanno potuto accennare alla possibilità di sfruttare nella trama l'idea dei viaggi nel tempo, possibilità che Barry Allen potrà sfruttare per modificare quanto accaduto nel proprio passato.

I fan dovranno però attendere ancora piuttosto a lungo prima di vedere le prime sequenze dell'atteso progetto: le riprese non sono ancora incominciate e bisognerà aspettare ulteriori anticipazioni e rivelazioni prima di vedere The Flash sul grande schermo.