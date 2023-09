The Flash: Grant Gustin posa con un fan travestito da 'tomba di Oliver Queen'

Arrow e The Flash, i due pilastri dell'Arrowverse, sono ufficialmente terminati, ma i fan continuano a conservare grandi ricordi di entrambi gli show. Alla chiusura di Arrow, avvenuta nel 2020, era diventato virale un meme in cui Grant Gustin, interprete di Barry Allen, aveva posato accanto alla tomba di Olvier Queen. Ebbene, a tre anni di distanza dall'accaduto, l'attore ha voluto replicare il meme....ma questa volta dal vivo!

Durante il FanX Salt Lake Pop Culture & Comic Convention 2023, infatti, Grant Gustin ha scattato una foto con un fan...vestito da tomba di Oliver Queen. La foto in questione ha già ricevuto migliaia di commenti sui social.

L'arco narrativo di Flash in TV si è chiuso dopo ben nove stagioni e Grant Gustin ha voluto commentare in questo modo la sua uscita di scena: "Per me è stato molto travolgente, soprattutto agli inizi, essere un semplice alla ventitreenne alla guida di uno show come The Flash. Ho cercato di non pensarci per calmare le mie ansie. Con il passare degli anni, però, mi sono reso conto che il mio mondo continuava a cambiare e ho continuato a pensare al mancato tempo trascorso con mia figlia. Non volevo continuare lo show al di sotto delle mie aspettative, quindi era giunto il momento di chiudere il cerchio".

Dopo il crossover televisivo in Crisi sulle Terre Infinite, erano in molti a sperare che i due Flash, quello di Grant Gustin e quello di Ezra Miller, si sarebbero incontrati nel film diretto da Andy Muschietti. Purtroppo così non è stato e i fan sono andati su tutte le furie, criticando la DC di aver infarcito il film con numerosi cameo senza senso e non aver dato spazio al velocista scarlatto dell'Arrowverse.