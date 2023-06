The Flash: Grant Gustin svela il vero motivo che lo ha spinto a chiudere con lo show

Dopo uno show durato ben nove stagioni, Grant Gustin ha deciso di appendere il costume al chiodo e chiudere la sua esperienza con The Flash. La serie è partita nel 2014 come semplice spinoff di Arrow, diventando poi uno dei capisaldi della CW e dell'Arrowverse in generale. Ma quale è stato il motivo che ha spinto il giovane attore a concludere con lo show? Ne ha parlato ai microfoni di un panel tenutosi di recente al Phoenix Fan Fusion.

"Per me è stato molto travolgente, soprattutto agli inizi, essere un semplice alla ventitreenne alla guida di uno show come The Flash. Ho cercato di non pensarci per calmare le mie ansie. Con il passare degli anni, però, mi sono reso conto che il mio mondo continuava a cambiare e ho continuato a pensare al mancato tempo trascorso con mia figlia. Non volevo continuare lo show al di sotto delle mie aspettative, quindi era giunto il momento di chiudere il cerchio".

Grant Gustin ha detto ufficialmente addio al suo Barry Allen con un commovente video sui social in cui appende il costume all'armadietto del camerino.

The Flash, Grant Gustin rivela: "Volevo che Barry morisse da eroe alla fine della serie"

The Flash, ci sarà un cameo di Grant Gustin?

Il film diretto da Andy Muschietti, e in arrivo nelle sale il 15 giugno, porterà sul grande schermo il multiverso della DC. In molti davano per scontato un cameo del Barry Allen di Grant Gustin, ma a quanto pare non sarà così.

"No, ci sono state molte voci al riguardo, ma non sarò nel film. E nessuno fino ad ora me lo aveva chiesto in diretta. Non sto mantenendo alcun segreto, posso assicurarvelo. Ma sono ugualmente curioso di vedere il film" ha dichiarato l'attore ai microfoni di TV Line.