The Flash: Wonder Woman di Gal Gadot comparirà nel film?

Novità all'orizzonte per il cast di The Flash, che potrebbe vedere l'aggiunta di Gal Gadot nel suo ruolo DC Wonder Woman.

Il film The Flash è finalmente una realtà, dopo decenni di sviluppo, e sembra che Warner Bros. vorrebbe la presenza di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman al fianco del protagonista Ezra Miller, come affermano nuovi rumor circolati in queste ore.

Batman v Superman: Henry Cavill, Gal Gadot e Ben Affleck in una scena del nuovo trailer

Secondo The Illuminerdi, lo studio di produzione starebbe trattando con Gal Gadot per affidarle una parte nel cinecomic The Flash, probabilmente un piccolo ruolo di supporto per Ezra Miller che vedrà Wonder Woman al fianco dell'eroe di Central City. Anche se questa non è affatto una conferma che Wonder Woman potrebbe apparire nel film The Flash, i fan saranno sicuramente contenti di avere una minima speranza di vederla, anche perché nel fumetto Flashpoint, sul quale dovrebbe essere basata la trama, l'eroina di Gal Gadot è presente.

Mentre attendiamo conferme o smentite in merito a questa notizia, sappiamo che The Flash dovrebbe essere una versione imprevedibile e non convenzionale del personaggio DC Comics, un film che sarà diretto dal regista di IT Andy Muschietti, con una sceneggiatura di Christina Hodson, che ha firmato Birds Of Prey. Nel cast, tornerà anche Ben Affleck nel ruolo di Batman, dopo l'ultima apparizione in Justice League.

The Flash è stato recentemente spostato al 2022, causa problemi dovuti all'emergenza sanitaria, con una data prevista al 4 novembre.