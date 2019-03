The Flash: Ezra Miller sta riscrivendo la sceneggiatura per la DC!

Per restare nel ruolo di Flash, la pellicola più in bilico del DC Extended Universe, Ezra Miller è disposto a tutto e lo sta dimostrando: l'attore, infatti, si sta occupando della stesura della nuova sceneggiatura del progetto!

Dopo la batosta di Justice League, Warner Bros. ha dovuto ripensare interamente i suoi piani per i film della DC e la pellicola su Flash era stato slittato fino al 2021, perdendo per strada regista e sceneggiatori. Inoltre Ezra Miller, protagonista del film, potrebbe avere problemi visto che ha un ruolo chiave nel franchise Animali fantastici e dove trovarli e magari i periodi di ripresa potrebbero accavallarsi tra i vari sequel.

L'attore, però, sembra ben determinato a restare nel mondo dei cinecomic, tanto da voler dare una accelerata al progetto Flash: Ezra sta scrivendo insieme al fumettista Grant Morrison la sceneggiatura del suo stesso film. Secondo l'Hollywood Reporter, lo script precedente di John Francis Daley e Jonathan Goldstein aveva un approccio molto soft al personaggio, molto leggero, che piace molto alla WB, basta vedere il successo mondiale di Aquaman e il prossimo Shazam!. L'idea di Miller per questo film è invece, apparentemente, più cupa, mood che in passato non ha portato grande fortuna alle casse della DC.

La prima comparsa del nuovo Barry Allen è datata 2016 in Batman v Superman: Dawn of Justice, a seguire Miller è apparso anche in Suicide Squad e Justice League, i discussi e criticati film di David Ayer e Zack Snyder.

