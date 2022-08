The Flash: Ezra Miller ha incontrato i vertici di Warner Bros per parlare del futuro del film

In settimana sembra si sia svolto un incontro tra l'attore Ezra Miller e i nuovi vertici di Warner Bros Discovery per parlare di The Flash.

Il futuro di The Flash potrebbe essere stato deciso: Ezra Miller sembra abbia incontrato i vertici di Warner Bros Discovery.

Il sito di The Hollywood Reporter ha infatti svelato che c'è stato un meeting, i cui dettagli non sono stati rivelati.

La testata sostiene che Ezra Miller, insieme al suo agente Scott Metzger, abbia incontrato i nuovi responsabili di Warner Bros, Michael De Luca e Pam Abdy, nella giornata di mercoledì 24 agosto.

L'interprete di Barry Allen avrebbe ribadito il suo impegno a sostenere The Flash, la cui uscita è attualmente prevista per il 23 giugno 2023, oltre ad avere chiesto scusa per gli articoli molto negativi pubblicati negli ultimi mesi sui mezzi di comunicazione a causa delle sue azioni.

Alcune settimane fa era stato rivelato che Warner stava valutando ogni opzione a propria disposizione riguardante il film tratto dai fumetti della DC, anche quello di cancellare l'uscita del progetto.

Successivamente Ezra ha rilasciato un comunicato in cui dichiarava che stava facendosi aiutare per dei problemi legati alla sua salute mentale, oltre a chiedere scusa per i suoi comportamenti e ribadendo la sua intenzione a iniziare una nuova fase della sua vita.