The Flash, Ezra Miller girerà il film dopo Animali Fantastici 3!

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Ezra Miller in una scena del film

Dopo notizie contraddittorie arriva la conferma: The Flash si farà. Le riprese del film con Ezra Miller partiranno una volta che l'attore concluderà Animali Fantastici 3, risolvendo così anche i possibili rischi di sovrapposizione tra i due progetti.

Secondo quanto riportato da una nota su Variety, Ezra Miller "otterrà il suo film stand-alone per DC Universe non appena concluderà il suo lavoro nella serie di spin-off di Harry Potter Animali fantastici". Su questo capitolo dedicato al supereroe più veloce del mondo si rincorrevano da mesi voci non proprio confortanti e la mancanza di dichiarazioni ufficiali non lasciava presagire nulla di buono. A dire il vero, Miller stesso aveva provato a placare gli animi, tanto che durante il tour promozionale di Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald aveva specificato: "Chiunque sappia qualcosa su Barry Allen sa che è sempre in ritardo, ma quando arriva fa la cose per bene e questo è sicuramente una maniera precisa per descrivere il modo in cui procede il programma di produzione di questo film. Siamo un po' in ritardo. Ma il motivo per cui siamo in ritardo, e questa è la verità, è che siamo tutti - incluso me - meticolosamente focalizzati nel fare un film che potrà essere considerato uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati. Sarà un regalo per i fan".

Justice League: Ezra Miller in un'immagine tratta dal film

Insomma The Flash gli sta così tanto a cuore che avrebbe anche dato una accelerata al progetto riscrivendo, insieme al fumettista Grant Morrison, la sceneggiatura del suo stesso film. Secondo l'Hollywood Reporter, lo script precedente di John Francis Daley e Jonathan Goldstein aveva un approccio molto leggero sul personaggio, sulla falsariga di Aquaman; cosa che però non è particolarmente piaciuta all'attore. Pare che proprio su questo punto ci siano state addirittura delle frizioni con l'entourage della Warner Bros che aveva approvato questa versione. Al contrario, Miller avrebbe in mente un approccio molto più cupo, in linea con i precedenti adattamenti in cui è stato coinvolto. Resta ora da capire quale delle due visioni ha avuto la meglio o se si è arrivati ad un compromesso.