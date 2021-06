The Flash: ecco il logo che sarà sul costume del supereroe DC (FOTO)

Una nuova foto pubblicata su Instagram da Andy Muschietti ci permette di vedere in anteprima il logo di The Flash ed una parte del costume che Ezra Miller indosserà nel film in uscita nel 2022, diretto dal regista argentino.

A distanza di pochi giorni dal post che anticipava il logo di Batman che apparirà sul costume di Michael Keaton in The Flash, Andy Muschietti è tornato ad affacciarsi sui social per condividere una foto analoga, riguardante però il protagonista assoluto del suo prossimo film. Lo scatto in questione, infatti, mostra il logo che i fan DC vedranno sul costume del personaggio interpretato da Ezra Miller. E se il post dedicato a Batman mostrava un logo ricoperto da sangue, quello relativo a Flash anticipa dettagli di ben altro tipo.

Nella foto si vede infatti una nuova tuta di Barry Allen che sembra essere cablata con circuiti centralizzati attorno all'insegna del fulmine sul suo petto. Nell'universo DC, i poteri di Barry sono dotati di una notevole quantità di carica elettrica, come è stato possibile constatare in occasione di Justice League di Zack Snyder. Il design di questo costume sembra dunque suggerire che Barry potrebbe sfruttare ancora più energia per scopi che scopriremo solo più avanti. Considerato che nel film Barry tornerà indietro nel passato e cambierà il corso della storia, avere Flash che padroneggia i suoi viaggi nel tempo grazie alla sua energia sempre più potente potrebbe essere un punto chiave della trama.

In ogni caso, tutto ciò che è stato anticipato finora da Andy Muschietti lascia pensare che The Flash sarà davvero un film fondamentale nella creazione di un'intera nuova era del DCEU. Sembra ormai certo che il film in questione darà vita ad un vero e proprio multiverso DC, in cui film come Aquaman, Wonder Woman e The Flash lasciano spazio a più versioni di Batman o Superman, permettendogli di esistere anche nei loro universi indipendenti, oltre ad apparire nell'universo condiviso della Justice League.

Ricordiamo che The Flash è in lavorazione in Inghilterra. Precedenti foto dal set hanno svelato il maniero del Batman di Tim Burton, nuovamente teatro delle riprese a sottolineare la continuità narrativa dell'universo DC. L'uscita del film al cinema è fissata per il 4 novembre 2022.