The Flash 9 sarà l'ultima stagione della serie con Grant Gustin

The Flash 9 sarà l'ultima stagione della serie prodotta per The CW tratta dai fumetti della DC: il network ha infatti annunciato che è stata cancellata.

Le riprese del capitolo finale delle avventure di Barry Allen prenderanno il via nel mese di settembre ed è prevista la produzione di 13 episodi.

La stagione 9 di The Flash debutterà nella programmazione del network americano di metà stagione e con l'uscita di scena dello show con star Grant Gustin si scriverà anche la parola fine alle storie dell'Arrowverse ambientate su Terra-Prime

Eric Wallace, produttore dello show, ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "Nove stagioni! Nove anni trascorsi salvando Central City mentre si accompagnavano gli spettatori in un viaggio emotivo pieno di cuore, umorismo e spettacolo. E ora Barry Allen ha raggiunto i blocchi di partenza per la sua ultima corsa. Così tante persone fantastiche hanno messo a disposizione i loro talenti, tempo e amore per portare in vita questo meraviglioso show ogni settimana. Quindi, mentre ci prepariamo a onorare l'incredibile eredità dello show con il nostro eccitante capitolo finale, voglio ringraziare il nostro fenomenale cast, gli sceneggiatori, i produttori e la troupe che nel corso degli anni hanno aiutato a rendere The Flash un'esperienza così indimenticabile per gli spettatori di tutto il mondo."