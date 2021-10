The Flash 8: il trailer dell'evento crossover "Armageddon"

The CW ha condiviso il trailer di The Flash 8 che prenderà il via a novembre con l'evento crossover intitolato Armageddon.

Il 16 novembre arriverà sugli schermi di The CW il primo episodio di The Flash 8 e la storia prenderà il via con l'evento crossover in cinque parti intitolato Armageddon, di cui il trailer regala le prime sequenze.

Nel video Barry Allen incontra infatti il villain Despero che gli dà un terribile ultimatum che obbliga il giovane eroe a unire le forze con alcuni grandi amici.

Nel video promozionale dell'ottava stagione di The Flash si vede il temibile nemico interpretato da Tony Curran. Tra i protagonisti dell'Arrowverse coinvolti nel nuovo crossover ci sono anche The Atom, interpretato da Brandon Routh, Black Lightning, che ha il volto di Cress Williams, Mia Queen che è la parte affidata a Katherine McNamara, Ryan Choi che è interpretato da Osric Chau, Sentinel che è la parte di Chyler Leigh in Supergirl, e Batwoman, interpretata da Javicia Leslie.

Nell'evento ci sarà spazio anche per i villain Edobard Thawne/Reverse-Flash e Damien Darhk, interpretati da Tom Cavanagh e Neal McDonough.

La sinossi dell'evento in cinque parti dichiara: "Una potente minaccia aliena arriva sulla Terra in circostanze misteriose e Barry, Iris e il resto del team Flash vengono spinti ai loro limiti in una disperata battaglia per salvare il mondo. Con il tempo che sta per scadere e il destino dell'umanità a rischio, Flash e i suoi compagni avranno bisogno di chiedere l'aiuto di alcuni vecchi amici per far prevalere le forze del bene".