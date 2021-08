The Flash 8 prenderà il via con l'evento in 5 parti "Armageddon"

The CW ha annunciato che la storia raccontata in The Flash 8 prenderà il via con un evento televisivo in cinque parti intitolato Armageddon.

The Flash 8 tornerà sugli schermi di The CW il 16 novembre e il nuovo capitolo delle avventure di Barry Allen prenderà il via con un evento in cinque parti intitolato Armageddon.

L'appuntamento per i fan permetterà di rivedere sullo schermo alcuni dei personaggi dell'Arrowverse che fanno parte di altri show come Batwoman e Black Lightning.

Nella storia intitolata Armageddon con cui prenderà il via l'ottava stagione di The Flash appariranno Javicia Leslie che è la star di Batwoman, Brandon Routh che riprenderà il ruolo di The Atom, il protagonista di Black Lightning Cress Williams, Chyler Leigh che ha la parte di Sentinel, Kat McNamara che è Mia Queen e Osric Chau nel ruolo di Ryan Choi. L'evento darà inoltre spazio ai villain Eobard Thawne/Reverse Flash, parte affidata a Tom Cavanagh, e Damieh Darhk che ha il volto di Neal McDonough.

Al centro della trama ci sarà una minaccia aliena che mette a rischio la Terra e obbliga Barry Allen (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) e il loro team a lottare per salvare il mondo, chiedendo inoltre l'aiuto di alcuni vecchi amici.

Lo showrunner Eric Wallace ha spiegato: "Questi saranno alcuni degli episodi di The Flash più emozionanti di sempre. In più ci saranno dei momenti davvero epici e delle sorprese enormi per i nostri fan".