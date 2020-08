The Flash 7: nel trailer dei prossimi episodi Iris è in difficoltà

The Flash 7 riprenderà la storia da dove si era interrotta e il trailer mostra qualche scena di Iris intrappolata in una dimensione dove la giovane potrebbe impazzire.

Il video presentato durante il DC FanDome mostra infatti la protagonista tormentata da un'entità che sostiene "Nessuno verrà a salvarti", sottolineando che le uniche opzioni a sua disposizione sono impazzire o sopravvivere.

Nel video promozionale della settima stagione di The Flash, inoltre, Barry e Joe si rendono conto che il giovane eroe non ha abbastanza velocità a disposizione per provare a salvare i passeggeri di un jet che sta per precipitare.

Durante il panel dell'evento in streaming, lo showrunner Eric Kripke ha confermato che il trailer del ritorno su The CW nel 2021 è composto dal materiale che avevano girato per gli episodi che avrebbero dovuto completare la storia della sesta stagione, decidendo poi di usare quel materiale per il ritorno del personaggio interpretato da Grant Gustin: "Anche se sono scene tratte da un solo episodio, fate attenzione al modo in cui è presentato perché ci sono enormi spoiler". Candice Patton ha poi aggiunto che bisognerà attendere per scoprire la situazione mentale di Iris dopo l'esperienza vissuta.

La storia si era interrotta con il Team Flash che non era riuscito a sconfiggere Eva McCulloch/Mirror Mistress prima che togliesse la vita al marito incastrando per il crimine Sue Dearbon, mentre Iris, Singh e Kamilla erano intrappolati nel Mirrorverse.