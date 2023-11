The First Omen: svelata la data di uscita e la prima foto della protagonista Nell Tiger Free

Walt Disney Company ha annunciato quando arriverà nelle sale americane The First Omen, condividendo anche la prima foto del film horror.

The First Omen, con protagonista Nell Tiger Free, ha ora una data di uscita: Walt Disney Company ha infatti annunciato che il film horror debutterà nelle sale il 5 aprile 2024.

Lo studio ha inoltre condiviso la prima immagine che ritrae la protagonista di Servant, anticipando un po' l'atmosfera del progetto.

The First Omen: una foto della protagonista

I dettagli del film horror

Il lungometraggio The First Omen ha come protagonista una giovane americana che viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della Chiesa. La ragazza incontra però un'oscurità che la porta a mettere in dubbio la propria fede e scopre una terrificante cospirazione che spera di portare in vita il male incarnato.

Oltre a Nell Tiger Free nel cast ci sono anche Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson e Bill Nighy.

Arkasha Stevenson è alla regia, oltre ad aver firmato la sceneggiatura insieme a Tim Smith e Keith Thomas, ispirandosi a personaggi creati da David Seltzer, con una storia di Ben Jacoby.

Nel team di produttori ci sono anche David S. Goyer e Keith Levine.