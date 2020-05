The Fighter: il film con Christian Bale stasera su Sky Sport

The Fighter arriva stasera alle 21 su Sky Sport Uno, per il ciclo dei grandi film che hanno portato atleti e sportivi sul grande schermo!

The Fighter, il pluripremiato film con Christian Bale, arriva stasera su Sky Sport Uno, dove lo sport diventa cinema. Continua il ciclo dei grandi film che hanno portato atleti e sport sul grande schermo. Narrazioni di vite private e sportive, spesso tormentate e mai banali, che hanno ispirato i registi di tutto il mondo diventando pellicole straordinarie da red carpet.

Secondo appuntamento alle 21 su Sky Sport Uno con The Fighter (2010, David O. Russell), ispirato alla vita del pugile americano Micky Ward. La carriera di Micky è appena agli esordi ma nonostante l'impressionante talento, fatica a raggiungere i livelli dell'ex campione di famiglia, il fratello Dickie, ex pugile caduto in disgrazia.

Christian Bale e Mark Wahlberg sul set del drammatico The Fighter

Il ciclo di film proseguirà il 13 maggio con Borg McEnroe (2017, Janus Metz), sulla rivalità tra i due tennisti Bjorn Borg e John McEnroe; il 20 maggio The Wrestler (2008, da Darren Aronofsky), interpretato da Mickey Rourke; il 27 maggio Best (2000, Mary McGuckian) con John Lynch nei panni di Geoge Best; il 3 giugno Tonya (2017, Craig Gillespie), incentrato sulla vita della pattinatrice Tonya Harding interpretata da Margot Robbie.