The Ferragnez - La serie: il poster con Chiara Ferragni e Fedez è d'autore

Svelato il poster di The Ferragnez - La serie, naturalmente firmato: è stato David LaChapelle a scattare la foto che farà da copertina allo show targato Amazon Original con Chiara Ferragni e Fedez.

Le luci fluo al neon e le guglie del Duomo di Milano fanno da sfondo al ritratto della giovane coppia emblema della contemporaneità, protagonista di uno scatto iconico sui tetti di Milano realizzato dal maestro della fotografia David LaChapelle, che con il suo lavoro ha creato alcune delle immagini più emblematiche del XXI secolo.

Quando arriverà la serie in streaming? A dicembre 2021 gli otto episodi di The Ferragnez - La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutteranno in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo.

Chi ci sarà al centro del docu-reality Amazon Original The Ferragnez - La serie? Protagonista assoluta sarà la quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez: gli spettatori potranno scoprire la loro famiglia come non l'hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme - fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Accanto a Chiara e Federico, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

La serie è un'ulteriore conferma della stretta collaborazione tra la coppia e Prime Video: Fedez è social brand ambassador di Prime Video in Italia, il primo a rivestire questa carica in Europa, oltre ad essere stato uno dei fuggitivi di Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo S1, primo show Amazon Original italiano, e arbitro e conduttore di LOL: Chi ride è fuori. Chiara è stata una dei giudici della prima stagione di Making The Cut, fashion contest Amazon Original condotto da Heidi Klum e Tim Gunn, ed è protagonista del documentario Chiara Ferragni Unposted, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e disponibile in esclusiva su Prime Video.