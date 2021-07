The Fast and the Furious: Tokyo Drift: ecco quante auto sono state distrutte durante le riprese

Ecco quante auto sono state distrutte durante le riprese di The Fast and the Furious: Tokyo Drift, terzo capitolo della saga Fast and Furious.

Durante le riprese di The Fast and the Furious: Tokyo Drift, un film del 2006 diretto da Justin Lin, sono state usate quasi 250 auto, oltre 100 delle quali sono state distrutte dagli stuntmen e dai membri del cast della produzione firmata Universal Pictures.

Una scena del film The Fast and the Furious 3

In totale, Tokyo Drift ha utilizzato oltre 200 auto provenienti da tutto il mondo: 11 auto Nissan 350Z, portate dal Giappone perché richiedevano veicoli con guida a destra per il film. La maggior parte delle auto erano di seconda mano, poiché il regista aveva bisogno di alcune vetture fuori produzione come la Toyota Chasers, la Mazda RX7 e vecchie Nissan Silvia. Dalle scuderie Mitsubishi sono arrivate 10 Mitsubishi Lancer Evolution IX e la Volkswagen ha fornito quattro Volkswagen Golf R32 e alcune monovolume Volkswagen Touran.

Oltre 100 auto sono state distrutte durante le riprese di questo film: le pellicole moderne sono in gran parte basate sull'azione e, di conseguenza, svariate vetture vengono sacrificate, ma quante esattamente? Grazie ad alcune ricerche della compagnia assicurativa britannica Insure the Gap, abbiamo una stima:

The Fast and the Furious: 78 auto

2 Fast 2 Furious: 130 auto

The Fast & the Furious: Tokyo Drift: 149 auto

Fast & Furious: 190 auto

Fast Five: 260 auto

Fast & Furious 6: 350 auto

Furious 7: 230 auto

Una scena del film The Fast and the Furious 3

Sommando le auto distrutte per le riprese di The Fast and the Furious: Tokyo Drift a tutte le altre del franchise, abbiamo scoperto che la saga ha distrutto ben 1.487 veicoli e, con l'avvento di Fast 9, possiamo tranquillamente prevedere che questa cifra si avvicinerà pericolosamente a 2.000 prima della fine dell'anno.